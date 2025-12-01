Kapaszkodjon, itt a megbízhatósági toplista!

Egyre több a probléma a TÜV-szövetség által elvégzett műszaki vizsgákon, a vizsgált időszakban (2024 júniusa-2025 júniusa) az autók 21,5%-ka bukott meg a hibák miatt, ami 0,9%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Ez azért fontos jelzőszám, mert a német piac az egyik fő forrása a hazai használtautó-utánpótlásnak sok esetben olyan autók jönnek hozzánk, amelyek ott megbuktak, és javításuk már nem gazdaságos az ottani viszonyok között. Persze újabban már Magyarországon is drága a szervizelés… A sikeres műszaki vizsga előfeltétele a megfelelő időszaki karbantartás, és mivel egyre többször adnak/vásárolnak ingyenes karbantartást az autókhoz, sok esetben csak az életkor növekedésével kezdenek kijönni a problémák. Amikor a sokadik tulajdonos kezdi hanyagolni a költést, azt megsínyli a megbízhatóság is.

Ha költenek az autóra, az olyan bonyolult konstrukciók is lehetnek megbízhatóak, mint a VW Touareg

Fotó: Volkswagen

Minél fiatalabb egy autó, annál megbízhatóbb. De öregszik az autóflotta

A koronavírus jelentett mélypontot a bukások számában (2022, 17,9%), azóta folyamatosan emelkedik a súlyos hibával a műszaki vizsgán megjelenő autók száma, de a kis hibával (még megfelel, de javítása ajánlott) rendelkező autók száma is emelkedik, legutóbb már 12,3% volt ezek aránya (0,8%-os növekedés). Amíg 2015-ben még 9,0 év volt a német autóflotta átlagéletkora, 2025-ben ez már 10,6 év, ez is magyarázza részben az emelkedő hibaszázalékokat. A most vizsgált mintegy 9,5 millió műszaki vizsga során egyébként 12 000 olyan autót találtak a szakemberek, amelyeket azonnal kivontak a forgalomból – ezek 90%-a 10 évnél idősebb volt.