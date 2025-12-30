Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Jön a hó!

Durva fordulat: havazás söpörhet végig az országon

Gazdaság

Ez nagyot szólhat: Oroszország ledobja az atombombát

autós trükk

Ezeket az autós trükköket mindenkinek tudnia kell!

17 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rengeteg funkció ismeretlen az autósok előtt, íme egy kis ötletbörze!
Link másolása
Vágólapra másolva!
autós trükkötletesautós hírbiztonságkomfortfunkció

A megoldás legtöbbször ott van az orrunk előtt, csak éppen nem tudunk róla. Sok gombot csupán az alapfunkciója miatt használunk, pedig jóval okosabb és ügyesebb az autónk, mint azt elsőre hinnénk.

@goldener_adlerr 4 Auto-Tricks, die 99% NICHT kennen 🚗💡 FOLGEN!🙏 #automobil #auto #autos #cars #fyp ♬ Originalton - GOLDENER_ADLER

Biztonságosabb lehet az autózás

Vészmegállítás az elektromos ablakemelőnél, kényelmi funkció ajtózárás után vagy éppen gyerekzár-aktiválás. Érdemes kipróbálni, a fokozott biztonság mellett komfortosabbá is teheti autózásunkat!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!