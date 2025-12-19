Hírlevél
Toyota

Ezt az autós reklámot most tiltották be, de mi megmutatjuk!

33 perce
Olvasási idő: 2 perc
Betiltottak egy autós reklámot, mert a hatóság szerint veszélyes vezetésre ösztönöz. A Toyota elfogadta a döntést.
A Toyota idén frissítette a sportos GR Yarist, a háromhengeres, 1,6-os turbómotorral szerelt méregzsák immár 280 lóerős. Az autóhoz a karakteréhez illő pörgős reklám is készült a gyártó ausztrál részlegénél, de egyesek szerint a készítők átestek a ló túloldalára.

Nézői panaszok után az országban be is tiltották a reklám tévés sugárzását arra hivatkozva, hogy veszélyes vezetésre ösztönözheti a nézőket, ami nem felel meg a hatályos jogszabályoknak. A Toyota végül elfogadta a döntést, online egyébként is korlátozás nélkül elérhető a kisfilm.

Íme a Toyota betiltott reklámja:

 

