Csak óvatosan: az autókon nem világíthat akármilyen ünnepi fényfüzér

Sok helyen díszkivilágítással készülnek az ünnepekre. A gépjárműveknél a jogszabályok szigorúan korlátozzák az ünnepi világítást.
Magyarországon a járművek világítóberendezéseit a 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet és az abban hivatkozott 1980. évi 3. törvényerejű rendelet szabályozza; utóbbi az 1968. évi november hó 8. napján Bécsben aláírásra megnyitott Közúti Közlekedési Egyezményt emeli át a hazai jogrendbe. Ezekben tételesen fel van sorolva, milyen irányban milyen fényeket bocsáthatnak ki a gépjárművekre szerelt világítóberendezések, ami itt nem szerepel, az nem megengedett. Ennek megfelelően csak fehér, borostyánsárga és piros fények lehetnek kifelé láthatók, ezek iránya mellett a villogó fények frekvenciája is meg van szabva - csak ennek megfelelő fényekből lehet készíteni az ünnepi világítást.

A BKV által ünnepi világítással ellátott Ikarus autóbusz.
A tarka villamosok mellett a BKV által dekorált busznál sokkal szerényebb az ünnepi világítás
Fotó: BKV

Az autók ünnepi világításának meg kell felelnie a szigorú jogszabályoknak

A mindenféle színben pompázó-villózó karácsonyi megvilágítás ennek megfelelően nem megengedett közúti járműveken, a BKV fényflottájában is csak a villamosok viselnek ilyen díszeket, a buszoknál fehér fényű megvilágítást használnak. Mielőtt valaki fifikásan az utastéren belül helyezné el a karácsonyi megvilágítást, ki kell ábrándítani, a cikk elején hivatkozott jogszabályokban az is meg van szabva, hogy kívülről láthatóan csak fehér vagy sárga fényű lehet az utastér-világítás.

 

 

