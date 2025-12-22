Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Ezt tudnia kell!

Figyelmeztetés: itt az adenovírus, ami gyorsan terjed és nem gyógyítható

enyhe

Ezt senki sem szeretné átélni a volán mögött! – videó

14 perce
Olvasási idő: 1 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két centi hó is elég a rémálomhoz, a fél város lebénult.
Link másolása
Vágólapra másolva!
enyheváros lebénultgumiautós hírautóemelkedőhóesés

Elég csupán egy enyhe emelkedő, továbbá, hogy néhány autón ne legyen téli gumi, az eredmény megdöbbentő! Négysávos városi út, tényleg szolid emelkedővel, a konvoj elején ide-oda csúszkáló autókkal.

Kódolva volt a szerencsétlenkedés

Az előre jutni képtelen autók miatt a többiek sem tudtak megmozdulni, pedig lehet, hogy volt köztük néhány, aki megfelelő gumikon közlekedett - volna...

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!