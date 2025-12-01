Válogathat, melyik F-1-es motort vegye meg a karácsonyfa alá

Már épül a Renault új múzeuma, amely a tervek szerint 2027-ben nyitja meg kapuját Flinsben. A létesítményben az eddiginél kevesebb tér lesz majd a gyári gyűjtemény számára, ezért felszámolják a duplikátumokat. Az Artcurial által december 7-én megrendezésre kerülő Renault Icons aukción összesen 180 tételre lehet majd licitálni, amelyek között több mint fél évszázados famodellektől a közelmúlt tanulmányautóin át a valódi F1-es versenyautókig terjed a spektrum – sok esetben minimálár nélküli az árverés.

F1 relikviák is akadnak szép számmal a Renault kincsei között, a overáltól az igazi versenyautókig

Fotó: Peter Singhof / Artcurial

Bármelyik autószalon dísze lehet az üvegdobozban prezentált F1-es motor

Vannak olyan tételek, amelyeknél pár száz eurós becsült leütési árral kalkulálnak, a legtöbb esetben pár ezer eurós kiadással lehet számolni. A Renault Sport műhely megszüntetése után hirtelen rengeteg motorsport témájú tárgy került be a gyári gyűjteménybe, így nem csoda, hogy F1-es versenymotorokból is lehet válogatni a nyolcvanas évek turbómotorjaitól kezdve a V10-es szívómotorokig – persze itt már több tízezer euróról beszélünk. És aztán ott vannak az egykor az autókiállítások színpadján mutogatott tanulmányok, vagy épp a versenyeken bizonyított F1-es versenyautók. Becsült ár terén az 1997-es Williams-Renault FW19-es vezet 800 000-1 200 000 eurós összeggel.

Fotó: Peter Singhof

De a listát átbogarászva lehet találni a gyár által akkumulátoros-elektromos hajtásúvá átépített klasszikus Renault 4 és Renault 5 példányokat, felújításra váró vagy épp újjáépített klasszikusokat, hatkerekű Clio-pickupot, az Heuliez által megnyújtott és páncélozott Renault 25-öst. Csupa olyan dolog, ami egy autórajongónak ideális karácsonyi ajándék lehet.