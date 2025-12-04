Drogbáró autóját foglalták le a nyomozók!

Ryan Wedding élsportolóként került be a köztudatba Kanadában, hiszen 2002-ben a Téli Olimpián snowboardosként képviselte hazáját. Visszavonulása után azonban merőben új karrierbe kezdett, a snowboard edzéseket és versenyeket drogértékesítés váltotta fel. Wedding olyan hatalmas és szervezett drogterjesztő hálózatot épített ki, hogy az idei év elején az FBI tíz legkeresettebb bűnözőjének listájára is felkerült. Évi 60 tonna kokain mozgatása nem csekélység, az FBI ennek megfelelően finoman szólva is magas, 15 millió dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel.

Az FBI árverésre bocsátja a különleges Mercedest

Fotó: Autowp

Az FBI lefoglalta a különleges Mercedest

Azt azonban nem lehet mondani, hogy az egykori olimpikonnak ne lenne ízlése az autókhoz. Többek között egy 2022-es Mercedes-Benz CLK GTR Roadstert hajtott, amely a legritkább és legdrágább Mercedesek közé tartozik. A Le Mans-i CLK GTR versenyautó utcai, kabrió változatát bő 600 lóerős, 6,9 literes V12-es motor hajtja, nem véletlen hogy gyűjtői kincsnek számít. Az FBI azonban most lefoglalta a szuper Mercedest, melynek értéke a becslések szerint 13 millió dollár, azaz bő négymilliárd forint!