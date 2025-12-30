Ezek voltak 2025 legdurvább hazai fedélzeti kamerás videói

Hírlevél
2025-ben sem volt hiány megdöbbentő, sokszor hajmeresztő helyzetekből a hazai utakon. Válogatás a legdurvább fedélzeti kamerás felvételekből.
Az évet záró válogatásban kizárólag a legdurvább fedélzeti kamerás felvételekből vágták össze a legkeményebb pillanatokat. A Bpiautosok.hu olvasói idén is szorgalmasan küldték az általuk készített videókat, amelyek nagy része után a rendőrség is eljárást indított.

Veszélyes manőverek, rossz döntések és olyan pillanatok, amelyeknél nehéz elhinni, hogy nem történt nagyobb baj. Ezek láthatók a válogatásban, amelyből rögtön két rész is készült.

A legdurvább fedélzeti kamerás felvételek, 1. rész:

2. rész:

 

