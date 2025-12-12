Fel akarta gyújtani a Ladát, de büntetett a karma!

Hírlevél
10 perce
Olvasási idő: 1 perc
Menőzni akart tűzgyújtási tudományával, de ő faragott rá.
karma vicceslángolbüntetett karmagyújtogattűzautós hírbenzin

Vicces, vagánykodós poénnak indult emberünk autógyújtogatós akciója, de a dolog nem igazán úgy végződött, ahogyan ő szerette volna. A jó öreg "Ezeröcsi" már élete végéhez ért, így gondolta, hogy lángra lobbantja.

Büntetett a karma

Kilocsolt benzin, vagy valami gázszerű anyag is volt a buliban, hiszen szinte berobbant a tűz, bátor hősünk pulóvere is megégett. Vélhetően nem lett semmi baja a piromániás srácnak, de talán egy életre megemlegeti ezt a tréfát.

 

