Fel akarta gyújtani a Ladát, de büntetett a karma!

Menőzni akart tűzgyújtási tudományával, de ő faragott rá.
Vicces, vagánykodós poénnak indult emberünk autógyújtogatós akciója, de a dolog nem igazán úgy végződött, ahogyan ő szerette volna. A jó öreg "Ezeröcsi" már élete végéhez ért, így gondolta, hogy lángra lobbantja.
Büntetett a karma
Kilocsolt benzin, vagy valami gázszerű anyag is volt a buliban, hiszen szinte berobbant a tűz, bátor hősünk pulóvere is megégett. Vélhetően nem lett semmi baja a piromániás srácnak, de talán egy életre megemlegeti ezt a tréfát.
