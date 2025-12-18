Hódít az új autós őrület – vigyázzon, büntetés is járhat érte

A weben pár ezer forintért találni karácsonyi autós dekorációkat, a szettben piros orr és az ablakhoz csíptethető szarvak találhatóak. Lehet vitatkozni ezek esztétikai értékéről, de hát szabad országban élünk. Azonban a rendőrnek is lehet pár szava a felszarvazott autókhoz, főleg, ha a dekoráció jogszabályt sért.

Nem csak szabálytalan lehet a felszarvazott autó, sérülhet az ablaknál lévő gumitömítés

Messziről felhívja magára a figyelmet a felszarvazott autó

Korábban már írtunk arról, hogy az érvényben lévő jogszabályok nem csak az autó külsején, de az utasterében lévő, kívülről látható világítást szigorúan szabályozzák, a világító piros orr például büntetést von maga után. A nem világító dekorációval kapcsolatban ugyanaz az elvárás, mint a karosszériára szerelt bármilyen más kiegészítőnél: esetleges gázolás esetén ne veszélyeztesse a gyalogos testi épségét. Értsd ne legyen kemény, merev tartója.

Fontos, hogy semmilyen dekoráció nem csökkentheti a látótér méretét, nem akadályozhatják a világítás működését, azaz se az ablakok, se a lámpák fölé nem lóghatnak be a díszek.

A formatervezők előszeretettel rejtenek érzékelőket a hűtőrács közepén lévő márkajelzés mögé, igyekezzünk úgy elhelyezni a piros orrot, hogy az ne befolyásolja az optikai/ultrahangos értékelők működését. A rendőrök jellemzően megtűrik a karácsonyi dekorációt, de ha egyéb okból megállítják az autót, annak meglétéért is büntetést szabhatnak ki, mert elméletileg minden – még az ideiglenes – átalakítás is engedélyköteles; a rendőrök mérlegelési jogkörrel rendelkeznek e téren.

A szarvasagancsok hátsó ablakba való becsípése egyébként árthat az autónak, ha mondjuk nincs jól lesorjázva a műanyag talp, megsérülhet a gumitömítés, aztán meg országúti tempónál jön a halk sípoló hang közvetlenül a sofőr füle mellől.

