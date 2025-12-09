Megbüntették gyorshajtásért? Itt tudja megnézi a felvételt!

Az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) szerint régen sok probléma adódott abból, hogy a sok szabálytalankodó, majd lebukó autós nem volt hajlandó elfogadni a rá kirótt bírság jogosságát. A nagy változást a 2010-es év hozta el, ettől kezdve ugyanis az autósok megnézhetik saját szabálysértésükről (jellemzően gyorshajtásról) készült fotót. Azóta természetesen továbbfejlesztették a rendszert, aminek az eredménye az, hogy a szabálytalanságon ért vezető az értesítés után roppant egyszerűen és gyorsan megnézheti a bizonyítás alapjául szolgáló képfelvételt.

A gyorshajtásról készült felvételen látható az is, hogy az adott útszakaszon mennyi a megengedett sebesség

Fotó: police.hu

A felvétel megtekintése után fizethetünk is

A rendőrség honlapján szó szerint pár kattintással előhívhatjuk a fotót, mindössze az jármű rendszámát és az határozat iratszámát kell kitölteni. Elsőre meglepő, de nagyon hasznos, hogy az oldal alján egyből ott szerepel a bankkártyás fizetés lehetősége is, tehát lényegében a fotó megtekintése után azonnal be tudjuk fizetni a büntetést. Fontos tudni, hogy egy másik felületen lekérdezhetjük a büntetőpontjaink számát is. A www.magyarorszag.hu oldalon a „Közigazgatás, Jog”, „Adatkezelés, adatszolgáltatás” témacsoporton belül, a „Tájékoztatás a közúti közlekedési előéleti pontokról” megnevezésű ügytípust kell kiválasztani. A lekérdezés központi azonosítás után lehetséges, ez történhet ügyfélkapu azonosító segítségével, telefonos azonosító kóddal, eSzemélyi okmánnyal vagy videotechnológián keresztüli azonosítással.