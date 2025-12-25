A BMW-s felrakta a fenyőfát a tetőre, fetrengve röhögött rajta az egész parkoló

A férfi arra rájött, hogy szükség lesz valamilyen rögzítésre, ha biztonságosan haza akar érni a rakománnyal. Addig törte a fejét, amíg egy teljesen reménytelen megoldást ötölt ki: így aztán a fenyőfa felkerült a tetőre, aztán jött a csodálkozás, amikor ő is be akart szállni.

Nem csoda, hogy ezt a videó készítője sem bírta röhögés nélkül, nem is ő volt az egyetlen, aki kinevette a sofőrt. A férfi az összes ajtó bravúros lezárása után végül a csomagtartón keresztül próbált előremászni a kormány mögé.

Fenyőfa a tetőn, a sofőr kívül - videó: