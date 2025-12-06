Ferrari parkolt egy lakóparki teraszon, ki nem találná, hogy került oda – fotó

A 400 ezer eurót (153 millió forint) érő, 830 lóerős Ferrari 296 GTB Assetto Fiorano Edition először egy bécsi lakópark udvarán parkolt, aztán a tulajdonosa lakásának teraszán kötött ki. A sportkocsit egy külön emiatt a helyszínre hívott daru emelte a magasba.

A 28 éves tulajdonosnak több autója is van, de csak egy autóra volt parkolóhelye. Szeretett volna még egy garázst bérelni, de ezt a kérését elutasították. A kérdésre, hogy akkor hol parkoljon az autóval, viccből azt válaszolták neki, hogy a teraszán.

Fotókon a teraszon parkoló Ferrari:

Ezután az autó fel is költözött a teraszra. Az öröm azonban nem tartott sokáig, mivel az ingatlankezelő és az építési felügyelőség kötelezte az autó eltávolítására - írta a Kreszváltozás.