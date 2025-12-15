Figyelem! Szigorú ellenőrzést tart a rendőrség, ezt nézik majd!

A zéró tolerancia ellenére sajnos még mindig vannak autósok, akik ittas állapotban ülnek volán mögé. Bár a rendőrség minden létező eszközzel fellép az ittas vezetők ellen, a héten még magasabb fokozatba kapcsolnak az ellenőrzésekkel. A ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján, a rendőrség Magyarország egész területén a járművezetők ittas és bódult állapotának közúti ellenőrzését végzi a hét folyamán. A cél természetesen a közlekedésbiztonsági helyzet javítása és a balesetek megelőzése.

A rendőrség nagyszabású közlekedésbiztonsági ellenőrzést tart a héten

Fotó: police.hu