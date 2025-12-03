Filléres ötletek a mindennapi autózáshoz

Döbbent arccal nézi az ember az alábbi képsorokat: PET-palackból okos-ügyes emelő és tölcsér, nejlonzacskóból tablet-tartó, váltókar-védő, lámpamosó és horpadásjavítás.

A leleményes ember feltalálja magát

Természetesen egyik alternatíva sem helyettesíti a szakszerű megoldást, de szükség esetén bizony jól jöhet. Meg amúgy is, nem árt néha belegondolni, hogy mennyi mindenre jók a filléres ötletek!