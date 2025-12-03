Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Hivatalos: itt a terv az orosz gáz teljes kivezetésére – a dátumokat is közzétették

Olvasta már?

Ruszin Szendi Romulusz elismerte, hogy a Tisza Párt választási csalásra készül

palack

Filléres ötletek a mindennapi autózáshoz

26 perce
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ötletes megoldások gyűjteménye lehet segítségünkre.
Link másolása
Vágólapra másolva!
palackemelőszerkezettölcsértabletautós hírautószervizjavításnejlonzacskó

Döbbent arccal nézi az ember az alábbi képsorokat: PET-palackból okos-ügyes emelő és tölcsér, nejlonzacskóból tablet-tartó, váltókar-védő, lámpamosó és horpadásjavítás.

@the_nostalgiic genius life hacks 😎 #adamrose #react #lifehackvideo #funnytiktok #fyp ♬ original sound - the_nostalgic

A leleményes ember feltalálja magát

Természetesen egyik alternatíva sem helyettesíti a szakszerű megoldást, de szükség esetén bizony jól jöhet. Meg amúgy is, nem árt néha belegondolni, hogy mennyi mindenre jók a filléres ötletek!

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!