Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Tömegbe hajtott egy autó a karácsonyi vásáron Franciaországban – gyerekek is megsérültek

Látta már?

Limitált, piros, aláírt – Orbán Viktor elképesztő dologgal állt elő

fogyasztás

Hibrid-kényszer helyett maradhatnak a belső égésű motorok

19 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Törlik a villanyautó-kényszert és az emisszió-kereskedelmet. Maradhatnak a belső égésű motorok a Trump adminisztráció flottafogyasztási javaslata szerint.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fogyasztáshibridelektromos autókautós hír

Az Egyesült Államokban is jelentősen drágultak az új autók, idén már 50 000 dollár felett van az átlagár, amit a vásárlók fizetnek egy-egy példányért. Ebben benne van az is, hogy egyre több mindent várnak el törvényhozói oldalról az autóktól, például le kell szorítani a flottafogyasztást, amit hibrid technológiával illetve akkumulátoros-elektromos autókkal és az azokhoz járó emisszió-kredittel lehet elérni. A Trump-kormányzat szerint ez fölöslegesen drágítja az autókat, ezért most új flottafogyasztási javaslatot terjesztettek be, amely a következő öt évben autónként több mint 1000 dolláros megtakarítást jelent majd az ügyfeleknek.

Az NHTSA hivatal grafikája az új flottafogyasztási előírások hatásáról.
Ha olcsóbbak az új autók, fiatalodik a flotta, így a magasabb fogyasztásért cserébe biztonságosabb autók lesznek az utakon
Fotó: NHTSA

Megszüntetik az emisszió-kreditet az új flottafogyasztási rendszerben

Ezt úgy érik el, hogy a megelőző Biden-adminisztráció által elfogadott 50,8 mérföld/gallon (4,63 l/100 km) fogyasztási célértéket 34,5 mérföld/gallonra (6,8 l/100 km) emelik, ezt akár hibrid technológiát nélkülöző modellekkel is lehet teljesíteni. Nem kell mindenképpen villanyautókat értékesíteni, hiszen nem lesz emisszió-kredit – ez rossz hír a Teslának, amelynek jelentős bevételi forrást jelent ez. A Trump kormányzat szerint ők csak reális célértékeket adnak meg, azáltal, hogy olcsóbbak lesznek az új autók, várhatóan felpörögnek az értékesítések, és csökken majd a jelenleg 16 éves átlagéletkor. Utóbbi áldásos hatása, hogy biztonságosabb autók kerülnek az USA útjaira, ami 2050-ig számolva 1500 életet és negyedmillió súlyos sérülést spórol meg.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!