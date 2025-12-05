Hibrid-kényszer helyett maradhatnak a belső égésű motorok

Az Egyesült Államokban is jelentősen drágultak az új autók, idén már 50 000 dollár felett van az átlagár, amit a vásárlók fizetnek egy-egy példányért. Ebben benne van az is, hogy egyre több mindent várnak el törvényhozói oldalról az autóktól, például le kell szorítani a flottafogyasztást, amit hibrid technológiával illetve akkumulátoros-elektromos autókkal és az azokhoz járó emisszió-kredittel lehet elérni. A Trump-kormányzat szerint ez fölöslegesen drágítja az autókat, ezért most új flottafogyasztási javaslatot terjesztettek be, amely a következő öt évben autónként több mint 1000 dolláros megtakarítást jelent majd az ügyfeleknek.

Ha olcsóbbak az új autók, fiatalodik a flotta, így a magasabb fogyasztásért cserébe biztonságosabb autók lesznek az utakon

Fotó: NHTSA

Megszüntetik az emisszió-kreditet az új flottafogyasztási rendszerben

Ezt úgy érik el, hogy a megelőző Biden-adminisztráció által elfogadott 50,8 mérföld/gallon (4,63 l/100 km) fogyasztási célértéket 34,5 mérföld/gallonra (6,8 l/100 km) emelik, ezt akár hibrid technológiát nélkülöző modellekkel is lehet teljesíteni. Nem kell mindenképpen villanyautókat értékesíteni, hiszen nem lesz emisszió-kredit – ez rossz hír a Teslának, amelynek jelentős bevételi forrást jelent ez. A Trump kormányzat szerint ők csak reális célértékeket adnak meg, azáltal, hogy olcsóbbak lesznek az új autók, várhatóan felpörögnek az értékesítések, és csökken majd a jelenleg 16 éves átlagéletkor. Utóbbi áldásos hatása, hogy biztonságosabb autók kerülnek az USA útjaira, ami 2050-ig számolva 1500 életet és negyedmillió súlyos sérülést spórol meg.