Ebben az európai fővárosban nem történt halálos baleset

A nyolcvanas években Helsinkiben átlagosnak volt mondható az évi 1000 közúti baleset, amelyek 30 halálos áldozatot követeltek. Ezt megelégelték a döntéshozók, és útjára indították azt az átfogó intézkedéssorozatot, ami oda vezetett, hogy világelső lett a finn főváros abban, hogy egy év alatt nem történt halálos baleset az útjain.

Fotó: Helsinki

Először is 30 km/órás sebességkorlátozást vezettek be a lakóövezetekben és az iskolák/óvodák környékén, az évek során 1500 km-nyi, az autóforgalomtól elválasztott kerékpárutat építettek és jelentősen megemelték a gyorshajtásért járó bírságokat. Ezek egyébként jövedelem-arányos bírságok, tehát a gazdagok többet fizetnek ugyanazért a sebességtúllépésért. A város útjain 70 helyre telepítettek sebességmérő kamerákat. Fejlesztették a közösségi közlekedést, hogy élhető alternatívát nyújtsanak a városi autóhasználatnak, illetve a belvárosi parkolóhelyek számának csökkentésével (vagy kerékpárutat létesítettek ott, vagy utcabútorokat és ládába ültetett növényeket helyeztek ott el) tették kevésbé attraktívvá a járműhasználatot. Mindezek az intézkedések oda vezettek, hogy az elmúlt 12 hónap során nem történt halálos baleset a 650 000 lakosú Helsinki útjain. Az idei számok még nincsenek meg, de 2024-ben mindössze 277 közúti baleset történt az utakon.