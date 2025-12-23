Hajmeresztő videó, szűk liftben történt meg a baj!

A liftben kezdett füstölni és lángolni az elektromos kétkerekű.
Épphogy betolja az elektromos kétkerekűt a liftbe, füstölni kezd az akku. Főhősünk gyorsan kapcsol, kirángatja a masinát és fel is csapnak a lángok. Mint valami tűzijáték, úgy ég, szikrázik az egész elektronika.
Gyorsan megvan a baj
A piacot tucatszám elárasztó termékekkel bizony lehetnek problémák, különösen a gyengébb gyártási minőség miatt. Nem árt odafigyelni, mit veszünk a pénzünkért!
