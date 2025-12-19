Van az a pénz, amiért a Porsche autógyár manipulálja a futásteljesítményt

Még a Porsche kínálatán belül is különleges modellnek számít a Carrera GT, amelynek egy rajongója most gyári új állapotúra hozta kedvencét. Victor Gómez ugyan szívesen használta a 21 évvel ezelőtt gyártott autóját, de a legtöbb társához hasonlóan ezüstszürke autó nem volt elég különleges neki. A megoldást a Sonderwunsch, azaz egyedi igényeket kielégítő program jelentette, amelynek keretében a gyár nullkilométeres állapotúra hozta a sportkocsit, még a futásteljesítményt is visszavették erre az értékre.

Újra fényezték a karosszériát, felújították a technikát, lenullázták a futásteljesítményt az ügyfél kérésére

Fotó: Porsche

Műszakilag olyan, mint új korában – ez indokolja a 0 km-es futásteljesítményt

Az egész azzal kezdődött, hogy megunta az ezüst fényezést a puerto rico-i ügyfél, aki az 1970-es LeMans-i 24 órás autóversenyt megnyerő 23-as rajtszámú Porsche 917-es versenyautó ún. Salzburg-megjelenését kérte. Noha egyszerű szemlélőnek úgy tűnhet, a fél évszázados versenyautó és a negyed évszázados utcai autó megjelenése igenis nagyon eltér, nem lehetett egyszerűen átvenni a piros-fehér megjelenést. A Sonderwunsch programban résztvevő formatervező, Grant Larson először is vázlatokat készített, majd az autón maszkolószalag segítségével véglegesítették a vonalak pontos helyét. Ezt követően kézzel fényezték le Indiánpiros és fehér színűre a karosszériát, illetve a rajtszámot is ráfestették az ajtókra – ezeket átlátszó fólia védi, így ha netán valami túraversenyen indul az autó, nyugodtan rá lehet ragasztani ideiglenesen másik matricát.

De nem csak eltakarták a korábbi ezüst fényezést, voltak olyan helyek, ahol egyszerűen eltávolították azt, a fekete látható karbon erős kontrasztban van a harsány fényezéssel. A hűtőrácsokat feketére eloxálták, a felniket feketére fényezték. A külsőhöz hasonlóan az Indiánpiros az uralkodó az újraburkolt utastérben, ilyen színű Alcantarával vontak be majdnem mindent, ami szabadon maradt, az látható karbon finist kapott. Az ülések közepét a 918-asban is használt, az FIA-szabályoknak megfelelően tűzálló fekete kárpitból készítették el. Az első csomagtartót is kibélelték az Indiánpiros Alcantarával, illetve ebből rögtön oda passzoló méretre szabott poggyászkészletet is varrtak.