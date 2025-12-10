Tíz éve még üldözték, most istenítik - Gymkhana Ausztráliában

Ezúttal rábólintott a kormányzat a forgatásra. Nézze meg a tíz perces Gymkhana száguldás-repülést-gumifüstölést!
A Gymkhana videókat naggyá tevő, tragikus hirtelenséggel elhunyt Ken Block egy évtizeddel ezelőtt megpróbált már Ausztráliában forgatni, de akkor a kormányzat nem állt rá a dologra, mondván azok a videók a közúti hulganizmust hirdetik, ami szembe megy az ő törekvéseikkel. Azóta már új emberek vannak a kormányzatban, akik tárt karokkal fogadták a Gymkhana stábját, amikor megint bejelentették forgatási szándékukat.
Csupa jellegzetes ausztrál helyszínt látunk a Gymkhana-videóban
Az ausztrál epizódhoz teljesen új autót építettek egy Subaru Brat pickup alapján, majd következett a számos abroncsot felemésztő autózás, amelynek eredményét itt láthatják.
