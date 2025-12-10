Hírlevél
gymkhana

Tíz éve még üldözték, most istenítik - Gymkhana Ausztráliában

11 perce
Ezúttal rábólintott a kormányzat a forgatásra. Nézze meg a tíz perces Gymkhana száguldás-repülést-gumifüstölést!
A Gymkhana videókat naggyá tevő, tragikus hirtelenséggel elhunyt Ken Block egy évtizeddel ezelőtt megpróbált már Ausztráliában forgatni, de akkor a kormányzat nem állt rá a dologra, mondván azok a videók a közúti hulganizmust hirdetik, ami szembe megy az ő törekvéseikkel. Azóta már új emberek vannak a kormányzatban, akik tárt karokkal fogadták a Gymkhana stábját, amikor megint bejelentették forgatási szándékukat.

A levegőben repül a Gymkhana videó főszereplője, az ide épített Subaru Brat pickup.
Ausztráliában száguld-repül a legújabb Gymkhana videó sztárja, egy Subaru Brat
Fotó: Hoonigan

Csupa jellegzetes ausztrál helyszínt látunk a Gymkhana-videóban

Az ausztrál epizódhoz teljesen új autót építettek egy Subaru Brat pickup alapján, majd következett a számos abroncsot felemésztő autózás, amelynek eredményét itt láthatják.

 

 

