Tíz éve még üldözték, most istenítik - Gymkhana Ausztráliában

A Gymkhana videókat naggyá tevő, tragikus hirtelenséggel elhunyt Ken Block egy évtizeddel ezelőtt megpróbált már Ausztráliában forgatni, de akkor a kormányzat nem állt rá a dologra, mondván azok a videók a közúti hulganizmust hirdetik, ami szembe megy az ő törekvéseikkel. Azóta már új emberek vannak a kormányzatban, akik tárt karokkal fogadták a Gymkhana stábját, amikor megint bejelentették forgatási szándékukat.

Ausztráliában száguld-repül a legújabb Gymkhana videó sztárja, egy Subaru Brat

Fotó: Hoonigan

Csupa jellegzetes ausztrál helyszínt látunk a Gymkhana-videóban

Az ausztrál epizódhoz teljesen új autót építettek egy Subaru Brat pickup alapján, majd következett a számos abroncsot felemésztő autózás, amelynek eredményét itt láthatják.