Mennyivel mehetünk 50-es táblánál, hogy ne kapjunk büntetést?

2023 május elsejétől a rendőrségi hitelesített sebességmérők által mért érték a jogilag elfogadott sebesség, amellyel a bemért jármű haladt. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a korábban a mérési határérték beállításához alkalmazott 3 km/órás illetve 3 százalékos ráhagyást a sebességellenőrzések során már nem alkalmazzák. Vagyis elméletben ha 50-es táblánál 51 km/órával haladunk, akkor már büntetést kaphatunk, de csak akkor, ha a rendőr rögtön megállítja a gyorshajtáson kapott autóst és helyszíni bírságot szab ki.

Fontos tudnivaló a gyorshajtás kapcsán: amennyiben telepített traffipaxszal mérnek be minket, közigazgatási bírságot kapunk

Fotó: police.hu

Észnél kell lenni, kerüljük a gyorshajtást!

Telepített traffipaxoknál más a helyzet. A törvény azt mondja ki, hogy közigazgatási bírságot akkor kaphatunk sebességtúllépésért, ha 100 km/óra alatt 15 km/óra feletti a gyorshajtás mértéke, vagyis 50-es táblánál 65 km/óra a legnagyobb sebesség, amiért még nem jár bírság. 100 km/óra felett már más a helyzet, ugyanis a törvény szerint 20 km/órás túllépés felett jön a büntetés. Ebből kiolvasható, hogy például autópályán - a helyszíni rendőri intézkedés esetét leszámítva - 150 km/órával lehetne elméletben haladni büntetés kockázata nélkül.