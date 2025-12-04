Hírlevél
Extrém gyorshajtót fogtak a siófoki rendőrök: durva, mennyivel ment – fotó

2025. december 04. 13:47
Olvasási idő: 2 perc
A megengedett sebesség háromszorosával száguldozó autóst mértek be a rendőrök. A gyorshajtó végül a rendőrségen kötött ki.
autós hírgyorshajtásrendőrség

A siófoki rendőrkapitányság munkatársai december 3-án Tab belterületén állítottak meg egy autóst. A gyorshajtó a megengedett 50 helyett 150 km/h-s sebességgel száguldott.

Ekkora sebességtúllépésért a maximálisan kiszabható büntetés jár, ami nyolc előéleti pontot és 468 ezer forint közigazgatási bírságot jelent. A 35 éves siófoki férfi a helyszínen nem ismerte el a gyorshajtás tényét, ezért előállították.

Fotón a gyorshajtó:

Fotó: Police.hu

A siófoki rendőrkapitányságon gyorsított eljárásban bírálták el a szabályszegést, ahol a sofőrt változatlanul a kiszabott maximális büntetéssel sújtották.

 

