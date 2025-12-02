Autójavítás, bántóan egyszerű megoldással

Mielőtt valaki azt hinné, hogy pusztán tréfa, amit lát, ki kell ábrándítsuk. A WC-pumpa által keltett felületi vákuumhatás a kocsi karosszériájának nagyobb, sérült felületén is működik.

Jó, de még nem tökéletes megoldás

A teljesség igénye persze merőben mást jelent, a szépséghiba jól látható része azonban így is orvosolható: elég egy határozott mozdulat és a behorpadt lemez szinte visszaáll eredeti formájára. Újabb iskolapélda a pofonegyszerű megoldások sűrűjében.