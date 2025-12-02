Hírlevél

autós hír

Autójavítás, bántóan egyszerű megoldással

Behorpadt kasznira leleményes megoldás a válasz.
Mielőtt valaki azt hinné, hogy pusztán tréfa, amit lát, ki kell ábrándítsuk. A WC-pumpa által keltett felületi vákuumhatás a kocsi karosszériájának nagyobb, sérült felületén is működik.

@diy_alice_adventures Let’s pop that dent out 👌🚗 It’s great when you can use a basic toilet plunger for a car dent 👊 Always on hand to help a friend out ❤️ #carhacks #toiletplunger #cardentrepair #DIY #diyhacks #diyhack #solutions #solutionoriented #cars #diyideas ♬ original sound - Alice

Jó, de még nem tökéletes megoldás

A teljesség igénye persze merőben mást jelent, a szépséghiba jól látható része azonban így is orvosolható: elég egy határozott mozdulat és a behorpadt lemez szinte visszaáll eredeti formájára. Újabb iskolapélda a pofonegyszerű megoldások sűrűjében.

 

 

