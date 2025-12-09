A Toyota ledobta az atomot: ilyen erős utcai autót még nem láttunk tőlük!

Az 1965-ös Tokiói Autószalonon debütált a Toyota 2000GT, az első japán szuperautó – 150 lóerős soros hathengeres motorral. Most, 60 évvel később ismétel a konszern, a Toyota GR GT számára 650+ lóerős hibrid hatást fejlesztettek. Most ráadásul nem próbálták másolni az európai túraautók megjelenését, először elkészítették az optimális aerodinamikai csomagot, majd a formatervezők a márka arculatához igazították a részleteket.

Balra a GT3-as versenyautó, jobbra a hibrid GT változat. Mindkettőben 4,0 literes V8-as biturbó a belső égésű motor

Fotó: Toyota

Amíg a rendszámos Toyota GR GT hibrid, a GR GT3 versenyautó csak benzines

A Lexus LFA projekten dolgozó veterán mérnökök segítségével készítették el a teljesen alumínium térvázat – anno már készen volt az alumínium konstrukció, amikor elkaszálták a projektet és helyette karbon vázra építették fel a V10-es motort használó szuperautót. Nemcsak a külső karosszériaelemek készülnek karbonból, de van néhány, a térvázba ragasztott szénszál-erősítésű műanyag merevítés is. Az ilyen sportkocsinál megszokottól eltérően elsődlegesen utcai autót készítettek, persze azért lesz az FIA GT3-as kategória szabályrendszerének megfelelő versenyautó változat is a Gazoo Racing autójának – utóbbinak köszönhető, hogy olyan tágas fejteret készítettek, ahol a bukósisak is kényelmesen elfér.

A hosszú orrban, de középmotorként kerül beépítésre az új fejlesztésű 4,0 literes V8-as biturbó, amelynél száraz karteres olajozást használnak, hogy a lehető legalacsonyabbra kerüljön a súlypont. A tömegelosztás javítása érdekében az új fejlesztésű nyolcfokozatú automatikus váltót a hátsó tengelyre építik, ezen belül helyezik el a hibrid rendszer hajtómotorját. Igyekeztek úgy elhelyezni a vezető- és az utasülést (piactól függően lesz bal- és jobbkormányos kialakítás is), hogy az emberek és az autó tömegközéppontja azonos legyen. Ennek, és a hátsókerékhajtásnak köszönhetően élvezetes vezetést kínál a Toyota GR GT.

Nagy szárnyakat kap a GR GT3 versenyautó, de a hibrid segítségről le kell mondani

Fotó: Toyota

Csak a jövő év végén várható a forgalmazás, addig még dolgoznak a hajtásláncon a mérnökök, így pontos számok helyett annyit mondanak, hogy a rendszerteljesítmény meghaladja a 650 lóerős, a rendszernyomaték meghaladja a 850 Nm-t. A saját tömeg valahol 1750 kg környékén lesz, a csúcssebesség eléri a 320 km/órát, a lassulásról karbon-kerámia fékrendszer gondoskodik. A Toyota GR GT3 versenyautó gyengébb lesz, egyfelől ebben a versenyautó-osztályban nem megengedett a hibrid segítség, másfelől a lóerőszámot az egyes bajnokságok szabályrendszere határozza meg 500-600 lóerő között.