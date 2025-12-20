Cuki és alig fogyaszt a legkisebb hibrid

Nem hagyja el a miniautó-szegmens a Toyota, de nem halogathatta tovább az öntöltő hibrid hajtás bevezetését a legkisebb európai autójánál. Nagyobb motorteret kellett készíteni az 1,5 literes háromhengeresnek és a bolygóműves erőátvitelnek, bő 7 centivel lett hosszabb az orr és vízszintesebb a motorháztető is.

Új orr került a legkisebb Toyotára, egyszerűen nem fért be a régibe az öntöltő hibrid hajtás

Fotó: Jayson Fong / Toyota

140 kg-mal lett nehezebb az Aygo X a hibrid hajtással

A hajtás megegyezik a Yarisnál használt változattal, a 116 lóerős rendszerteljesítmény több mint 50%-os (!) növekedés a korábbi 1,0 literes szívómotor produktumához képest; ennyivel azért nem érződik erősebbnek a hibrid változat, mert a saját tömeg is növekedett 140 kg-mal. A kis karosszéria miatt annyi a változás, hogy amíg a kisautóban a hátsó ülés alatt egymás mellett van a hűtőventilátor, a nagyfeszültségű és a 12V-os akku, a miniautónál a ventilátor a hátsó lábtér közepén kerül elhelyezésre, a nagyfeszültségű akku az ülés, a 12V-os akku a csomagtérpadló alá kerül. Továbbra is csak akkor van érdemi lábtér a hátsó sorban, ha előrehúzzák az első üléseket, megmaradt a kibillenthető hátsó oldalablak is.

Már csak automataként létezik a városi életre szabott Aygo X

Fotó: Jayson Fong / Toyota

Nincs sok változás az utastér első részében, óriási méretű előválasztó-kar kerül a két első ülés közé, illetve javítottak a zajszigetelésen is – magasabb felszereltségnél vastagabb ablakok és további hangcsillapítás javít a helyzeten. Kibővítették a vezetőtámogató rendszerek tudását, amelyek háttérben maradnak, nincs idegesítő csipogás. Egész jó a komfort az újrahangolt felfüggesztéssel, a vezethetőség is rendben van. Ahogy eddig, úgy a jövőben is a csúcs szinten rendelhető a vászontető, ami már-már kabriós élményt nyújt.

Morgósabb és rázósabb az Aygo X GR Sport változata, de érdemben nem gyorsabb

Fotó: Jayson Fong / Toyota

A menetpróbán közvetlen egymás után tudtuk vezetni a normál és a kínálatban új GR Sport változatot, utóbbi kicsit morgósabb, rázósabb, de a sportos élményt inkább a fekete motorháztető és a felnik adják, nem a vezetés. A szabványos átlagfogyasztás 3,7 l/100 km, a gyakorlatban ez városban lehet reális, ami az Aygo X lételeme, a korábbi 1,0 literes szívómotorhoz képest nagy könnyebbség még, hogy nem kell a kapcsolásokkal törődni. Navigáció használata esetén az elektronika a domborzati viszonyokat figyelembe véve úgy gazdálkodik az energia-visszatermeléssel, hogy minimalizálja a fogyasztást.