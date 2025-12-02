Hírlevél

autós hír

Fura zajokat hallott a motorból, a szerelők is elképedtek a látványtól – videó

Szerelőhöz ment egy autós, mert furcsa hangokat hallott a motortér felől. Gyorsan kiderült, mi volt a Honda baja.
autós hírautószerelőHondajavítás

Egy kínai Honda-tulajdonos régóta élt együtt azzal a jelenséggel, hogy furcsa zajokat hall az autója eleje felől. Addig nem foglalkoztatta komolyabban a dolog, amíg el nem romlott a fűtés is.

Elvitte átnézetni az autót, és elég hamar kiderült, hogy mi okozta a problémát: a szélvédő és a motorháztető közötti rész tele volt mogyoróval. A további vizsgálatok kiderítették, hogy a szellőzőnyílásokba is jutott belőle, ezért nem működött a fűtés.

Videón, hogy mit rejtett a Honda:

Összesen 18 kiló mogyorót kellett kipucolni az autóból, amit a tulajdonosa egyébként garázsban tart. Arra gyanakodott (és ez be is igazolódott később), hogy patkányok használhatták éléskamrának a kocsiját, a mogyorót egy garázsban tárolt zsákból hordták át a kocsiba.

 

