Remek családi kocsi lenne ez a rendőrautó

Nem csak hazánkban választja a rendőrség előszeretettel a Škoda járműveit, Csehországban is így vannak ezzel. Most épp 352 darab Kodiaq RS rendőrautó átadását kezdték meg, amelyekhez rögtön vezetéstechnikai képzést is adtak. Ezen a gyár szakemberei segítségével sajátíthatták el a rendőrök a megforgatási manővert, azaz hogyan kell a hátsó tengely magasságában úgy megérinteni a menekülő autót, hogy annak sofőrje elveszítse az irányítást az autója felett. Ez egyébként ma is bevett gyakorlat a cseh rendőrségnél, ahogy azt a cikk alján beágyazott videón is látható.

Azt is megtanítják a Skoda instruktorai a rendőrautók sofőrjeinek, hogyan kell megforgatni a menekülő autóst

Fotó: IvoHercik.com / Skoda

Komoly módosításokat hajtottak végre a Kodiaq RS rendőrautókon

Ahogy az ilyen méretű speciális sorozatoknál megszokott, a Skoda gyár mérnökei több ponton is belenyúltak a konstrukcióba, hogy az autót a megváltozott igényekhez igazítsák. Eközben meglepően jól működő családi autót készítettek. Például az utastér kárpitját lecserélték strapabíró, könnyen takarítható műbőrre, aminek mindegy, hogy testnedveket vagy épp kakaót kell eltávolítani róla. A második sorban ezenfelül megfordították a jobb szélső biztonsági övet, amely belülről jön kifelé és övcsat-tartó került az első fejtámla alá. Így nem kell a delikvensen áthajolva keresgélni a biztonsági övet, ha bilincsben lévő fogvatartottat kell beültetni ide – ez a kialakítás ideális lenne a gyermekülésnél is. Aztán ott van még a belső visszapillantó alatti második visszapillantó, amely a civil életben a gyermekek, jelen esetben a bűnözők szemmel tartására szolgál.

Megfordították, kívül csatolható a hátsó biztonsági öv, így könnyebb a bilincsben lévő bűnöző rögzítése. ez a megoldás gyermekülésnél is jól jön

Fotó: Skoda

Persze a klasszikus rendőrségi igényeket is figyelembe vették a Skodánál, a nagyobb össztömegű hétszemélyes változat fékrendszerét építették be az ötszemélyes autóba, a fékek hűtésének javítása érdekében 18 colos könnyűfém felniket adnak az eddig a rendőrautókon megszokott acélfelnik helyett. A csomagtartót az adott feladatkörnek megfelelő (járőrautó, gyors beavatkozó) kialakítással látják el. Utóbbi miatt megváltozik a tömegeloszlás, így az elektronikus lengéscsillapító-vezérlést áthangolták a Skoda Kodiaq RS rendőrautó számára. Módosították az üzemmód-váltót, egy gombnyomásra a legélesebb működésre kapcsol a motor- és váltóvezérlés, hogy gyorsan átálljon üldözés-üzemmódra az autó.