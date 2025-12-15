Így kell tönkre vágni egyetlen mozdulattal a családi autót!

Hírlevél
forró víz

A jeges szélvédő esete egy lavór forró vízzel.
forró vízautós hírautójeges

Nem tudni, mire gondolt a nő, amikor megtöltötte a lavórt forró vízzel, majd a családi autóhoz lépett. Nyilván arra számított, hogy a lefagyott szélvédőről így leolvad a jég, de a termofizika szabályai felülírták az elképzeléseit - az üveg természetesen betört.

Nem is lehetett más végeredmény

Az álmoskönyv szerint sem jó forró vizet zúdítani a fagyos ablaküvegre, de ő legalább megpróbálta. Ha kicsit gondolkodik, talán sikeresebben indult volna a reggel és az autó is egyben marad.

 

