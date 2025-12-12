Így kerülheti el az átverést autópálya-matrica vásárlásakor!

Ahogy korábban megírtuk, december 8., hétfő óta lehet megvásárolni a 2026-ra érvényes autópálya-matricákat. Az elővásárlás keretében megváltott 2026-ra érvényes éves autópálya-matricák 2026. január 1-én 0 órától használhatóak, azaz akkortól biztosítanak úthasználati jogosultságot 2027. január 31-én éjfélig. A vásárlóknak érdemes tisztában lenni azzal, hogy a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. a társaság hivatalos honlapját, a nemzetiutdij.hu oldalt ajánlja - sok kellemetlenségtől megkímélhetjük magunkat, ha ezen a honlapon bonyolítjuk le a tranzakciót. Aki gyorsan szeretne autópálya-matricát vásárolni, annak jól jön, hogy regisztráció nélkül is ki lehet fizetni az úthasználati díjat, ám a NÚSZ a regisztrációt javasolja.

A NÚSZ oldalán ajánlott autópálya-matricát vásárolni

Fotó: NÚSZ

Regisztrálva érdemes autópálya-matricát vásárolni

A regisztráció nagyon sok későbbi kellemetlenségtől megkímélheti az autósokat. A későbbi vásárlások alkalmával a tévesztések, például a rendszámelírás, vagy a díjkategória-tévesztés lehetősége lényegében megszűnik, sőt ebben az esetben a vásárlást igazoló ellenőrző szelvényt sem kell 3 évig megőrizni. A NÚSZ Zrt. fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy a nemzetiutdij.hu oldalon történő e-matrica vásárlásnál az ügyfelek ügyeljenek az érvényesség évének beállítására, azaz a 2026-os év kiválasztására, mert a kiválasztott év korrigálására utólag nincs lehetőség! Azt is fontos tudnia minden autósnak, hogy a 2025. évre váltott éves országos és vármegyei matricák 2026. január 31-én éjfélig biztosítanak úthasználati jogosultságot a hazai díjköteles gyorsforgalmi utakon.