Célkeresztben világít az új Astra orrán az embléma

Idestova négy éve van piacon az Opel Astra, megérett az idő a megjelenés felfrissítésére. Teljesen új Vizor-orrpanelt készítettek, amely keskenyebb a korábbinál és a menetfény már nem csak a szélső fényszórókra korlátozódik, a célkereszt-motívum közepén ott világít a körbe zárt villám. Az Intelli-Lux-HD fényszóróban oldalanként több mint 50 000 apró LED világít, ami digitális segítséggel alkalmazkodik az útviszonyokhoz és közlekedőkhöz, beleértve azt is, hogy a sofőrt se vakítja el a táblákról visszaverődő fény. Újak még a lökhárítók, a 17 és 18 colos átmérőjű felnik, és látványosabb színekkel bővül a választék.

Első Opelként kap világító márkajelzést a frissített Astra

Fotó: Opel

Újrahasznosított kárpitokat használ az Opel az Astra belsejében

Szériában adják az Intelli-üléseket középen kimélyített, a gerincoszlopot kímélő kialakítással, opciós az AGR ülés állítható gerinctámasszal és masszázsfunkcióval. A ReKewKnit-üléskárpitok újrahasznosított forrásból származó monoanyagok, amelyeket könnyű újrahasznosítani, egyéb helyeken is több újrahasznosított anyagot használnak az utastérben.

A megújult Opel Astra hajtásairól később, a januári Brüsszeli Autószalonon esedékes világpremiert követően lesznek részletesebb információk, addig annyit árultak el, hogy az akkumulátoros-elektromos változat új akkumulátort kap 54 helyett már 58 kWh kapacitással, ez 34 km-rel nagyobb, akár 454 km-es hatótávolságot eredményez. A fedélzeti töltő ezzel egyszerre már kétirányú lett, tehát a megfelelő adapterrel már áramforrásként is használható az akkumulátor, például e-kerékpárokat lehet róla tölteni.

