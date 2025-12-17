Itt a globális forgalmi dugó toplista, őrült adatok!

Az Inrix nevű elemzőcég idén is összeállította azoknak a városoknak a listáját, ahol a legnehezebb a közlekedés. Világszerte 941 nagyváros forgalmát analizálták, az alapján Budapest a 43. helyre került azzal, hogy az autósok átlagosan évi 58 órát töltenek a dugóban – ez 5%-kal rosszabb eredmény, mint egy évvel ezelőtt, és 23%-kal rosszabb, mint 2023-ban –, az utolsó kilométer átlagsebessége 20,9 km/óra. Viszonyításként a világ dugófővárosában, Isztambulban 118 órát töltenek az emberek torlódásokban, és ott is 20,9 km/óra az utolsó kilométer átlagsebessége.

Évi 58 órát vesztegel egy autós Budapesten a dugóban, a főváros mellett 5 vidéki város is felkerült a dugólistára

Fotó: Origo

Magyarországról Budapest és 5 vidék város került fel a globális dugótérképre

A fővárost messze leszakadva követik még vidéki nagyvárosok, a 303. helyen Győr következik évi 34 elvesztegetett órával – ez egyébként 100%-os (!) növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Szeged a 488. helyre került 25 dugóban töltött órával, ez 79%-os romlás, a 495. helyen álló Pécsett a 25 dugóban töltött órát 56%-os romlással érték el. Végezetül Szombathely a 733., Miskolc a 736. helyezést szerezte meg 17- illetve 16 dugóban töltött órával, amíg előbbi kvázi stagnálás, utóbbinál már 33%-os visszaesést jelentenek a 2025-ös számok.

A dugótérkép alapján gazdasági hatásokra is lehet következtetni, a Németországban átlagosan 47 dugóban töltött óra üzemanyagban 634 eurós kiadást jelent a közlekedőknek, időben 736 euró veszteséget – ez ráadásul nem a munka, hanem a szabadidőből tűnik el. Az Inrix elemzői szerint a közösségi közlekedés hosszú távú fejlesztésével, intelligens forgalomirányítási rendszerekkel lehet csökkenteni a torlódásokat. Maguk az autósok is javíthatnak a helyzeten az összehangolt mozgással, például egy család kettő helyett egy autóval oldja meg a közlekedését, csökkentve a forgalmat az utakon.