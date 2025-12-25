Január 1-jén változik a KRESZ, sokakat érint majd

Kicsit csúszásban van a teljesen új KRESZ jogszabály, eredetileg 2026 tavaszára ígérték, jelen állás szerint akkor bocsátják majd társadalmi egyeztetésre az új törvényt, amelyet így csak pár hónappal később fogadhatnak el, miután lesz elég idő annak megismerésére. Azonban addig is változik az aktuális jogszabály, január 1-jén lépnek életbe a változások.

KRESZ-módosítással terelik a gyorsforgalmi és főutakra a nehéz tehergépkocsikat január 1-től

Fotó: Mediaworks

A nehéz tehergépkocsik vezetőit érintik az új KRESZ szabályok

Kiderült, hogy nem csak az úthasználati-díj szabályozás módosításával lehet a gyorsforgalmi utakra terelni a kamionokat (ami kamionos-tüntetéshez vezetett), azt a KRESZ jogszabály átírásával is el lehet érni. A 2025 évi 157-es Magyar Közlönyben megjelent 439/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján „A nehéz tehergépkocsik e rendelet eltérő rendelkezése hiányában lakott területen kívül csak autópályán, autóúton és főútvonalon közlekedhetnek”, a tranzitforgalom nem hagyhatja el a gyorsforgalmi utakat. Az új szabályok csak azokra a nehéz tehergépkocsikra nem vonatkoznak, amelyek úti célja azonos vagy szomszédos vármegyében van, illetve a célállomáshoz vagy telephelyre közlekedik.