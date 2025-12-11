Kiömlött egy kis víz a kocsi csomagtartójában, ötmillió lesz a javítás

Nehéz helyzetbe került egy amerikai autós, aki nemrég vette át vadonatúj, 2026-os modellévű (lízingelt) Lucid Airjét. Az elektromos autó csomagtartójába bepakolt néhány palack vizet, majd elindult a feleségéért. Útközben véletlenül belehajtott egy kátyúba - ekkor még nem tudta, hogy nagyon drága javítás lesz a vége.

A kátyú annyira megdobta az autót, hogy egy palack kiömlött, eláztatva a csomagtartót. A tulajdonos Redditen közzétett bejegyzése szerint a műszerfal azonnal karácsonyfává változott, mindenféle hibajelzés jelent meg rajta, félre is kellett állnia.

Kiömlött egy kis víz, horror lesz a javítás

Elindulnia már nem is sikerült: újraindítás után a váltó parkolóállásban ragadt, sőt az elektromos csomagtérajtót sem lehetett felnyitni. Miután sikerült szervizbe juttatnia a kocsiját, először azzal nyugtatták, hogy valószínűleg ezer dollárból (330 ezer forint) megoldható lesz a javítás, de néhány nappal később jött a feketeleves.

1000 helyett 15 000 dollár lesz a javítás

Kiderült, hogy a kiömlő víz a vezérlőelektronika nagy részét eláztatta, a javítás pedig 15 ezer dollárba (ötmillió forint) fog kerülni. A szervizben azt is közölték, hogy a történteket nem tekintik garanciális hibának, az autósnak fizetnie kell. A tulajdonos most attól tart, hogy jó eséllyel a biztosító is el fogja utasítani a kárigényt, így saját zsebből kell állnia a számlát.