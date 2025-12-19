Kár volt temetni, a neves márka újra lendületbe jön!

Nem kell különösebben ismerni az autóipar mély bugyrait ahhoz, hogy egyértelművé váljon, a VW-csoporton belül a Cupra márka gyorsan jött népszerűsége kicsit elterelte a figyelmet a Seatról. Azonban szó sincs arról, hogy a feljebb pozícionált Cupra árnyékában ne lenne élet a Seatnál. Az idén 75 éves márka lényegében egyszerre hajtott végre modellfrissítést az Ibizán és az Aronán. Ebből jól látszik, hogy a Seat semmiképpen sem engedi el ezt a két kategóriát, ami már csak azért is fontos, mert a Cupra kínálatában nincs az Ibizának és Aronának megfelelője.

A Seat Arona 9 centiméterrel magasabb az Ibizánál

Fotó: Seat

Új Seat modellek: határozottabb vonalvezetés

Amíg korábban a VW-csoportnál a 6-7 éves modellciklusok voltak a jellemzők, most más az irány, manapság egy-egy típust két ráncfelvarrással tartanak piacon. Így van ez a spanyol duónál is, hiszen az Ibiza és Arona 2017-ben debütált, 2021 után pedig most még egy frissítést eszközöltek. Mivel a belső teret legutóbb alaposan átrajzolták, ezúttal a külsőre helyezték a hangsúlyt. Sok kicsi változás hajtottak végre, például a fényszórók alsó részébe egy törés került, a nappali fény alakja pedig sokkal vagányabb, miközben a hűtőmaszk négy- helyett hatszögletű. A lámpák alá vágott fészek (nincs már ködlámpa az Ibizán) és az alsó hűtőrács is terebélyesebb - ahhoz képest, hogy a Seat modelljei 4,05 és 4,13 méter hosszúak, igencsak nagyautós a tálalás.

A régi iskola szerint: a legtöbb funkció hagyományos kapcsolókkal vezérelhető

Fotó: Seat

Motorkínálat: az egyszerűség jegyében

Elkerüli az elektrifikáció a Seat Ibiza és Arona motorkínálatát, a felhozatalban ismert és bevált benzinmotorok szerepelnek. A páros választéka hazánkban a 95 lóerős 1,0 literes, háromhengeres, turbós benzinmotorral indul, vagyis a féltestvérekkel, a VW Polóval és a Skoda Fabiával ellentétben nem kapható szívómotoros változatban. Aki kevesellné a 95 lóerőt, annak rendelkezésre áll az 1,0 literes TSI 115 lóerős változata is, melyhez öt helyett hatfokozatú kézi váltót adnak, illetve opcióként hétgangos DSG is konfigurálható. A paletta csúcsán a sportos köntösbe csomagolt FR-verziók állnak, melyek az egyedüliek négyhengeres motor lehetőségével. A hengerlekapcsolás funkcióval felvértezett 1,5 literes blokk 150 lóerőt produkál, az erőátvitelért mindkét modellnél duplakuplungos sebességváltó felel.