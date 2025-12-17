Zseniális videóval figurázza ki a magyar rendőrség az idegbeteg autósokat

Ismert humorista főszereplésével forgatott videót karácsony előtt a rendőrség. A cél nemes: arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy az ünnepek előtti időszak ne az idegeskedésről szóljon.

Lehet, hogy a karácsonyi készülődésben mindenkiből egyszerre lesz F1-es pilóta és Grincs az utakon, de nem kéne, hogy ez így legyen. A rendőrség azt üzeni, hogy lassítsunk egy kicsit, legyünk türelmesebbek egymással, és próbáljunk meg nyugodtan közlekedni.

Legyen nyugodt a karácsony, ne vezessen úgy, mint Janklovics Péter!