A legőrültebb rekord: tetőre erősített karácsonyfákkal száguldoztak

A Hennessey Performance tuningcég 2017 óta rendez karácsonyfa-futamot, amely nevének megfelelően olyan sebességrekord-kísérletet jelent, amelyet egy tetőre rögzített karácsonyfával tesznek meg. Az első próbálkozásra 280 km/órát értek el, amelyet azóta folyamatosan srófolnak egyre feljebb, az idén az 1079 lóerős rendszerteljesítményű Corvette ZR1-essel vágtak neki a száguldásnak.

ZTK-csomagos Corvette ZR1-essel mentek karácsonyfa-sebességrekordot

Fotó: Hennessey Performance

16 km/órát vett le a csúcssebességből a tetőre szíjazott karácsonyfa

A hatalmas teljesítmény 315 km/órás csúcssebességre elég karácsonyfával súlyosbítva. Természetesen a Hennessey Performance rakomány nélkül is megmérte a tempót, akkor 331 km/órás sebességet mértek – mivel közeledett a kifutópálya vége, és el kellett venni a gázt. A Hennessey a nagy méretű légterelőkkel szerelt ZTK-csomagos változatot próbálta, extra szárnyak nélkül 375 km/órás csúcssebességre képes az autó a Chevrolet szerint.

Korábbi karácsonyfa-sebességrekordok:

2017: Dodge Challenger SRT Hellcat, 280 km/h

2018: Jeep Grand Cherokee Trackhawk, 291 km/h

2019: Ford Shelby GT500, 293 km/h

2020: Audi RS6 Avant, 295 km/h

2021: Porsche 911 Turbo S, 282 km/h

2022: Venom 1000 Mustang, 309 km/h

2025: Corvette ZR1, 315 km/h



