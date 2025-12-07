Kényszer szülte, legenda lett – 50 éves az öthengeres Audi-motor

Elsőként készített az Audi soros öthengeres benzinmotort 1976-ban – dízelek terén a Mercedes-Benz beelőzte az 1974 óta kínált 3,0 literes erőforrásával –, azóta rengeteg rajongót szerzett a felépítéséből adódóan jellegzetes hanggal és vibrációkkal dolgozó erőforrás. Utóbbi leginkább az egyenetlen járást eredményező 1-2-4-5-3 gyújtási sorrendből adódik. 2026-ban az Audi Hungaria is ünnepel, hiszen 2008 óta már Győrben készül a 2,5 literes TFSI, amiből eddig több mint 165 000 darabot készítettek.

2008 óta Győrben készül a 2.5 TFSI, a soros öthengeres benzinmotor aktuális változata

Fotó: Audi

Kézzel gyártják az Audi Hungaria üzemében az aktuális 400 lóerős 2.5 TFSI-t

A gyártás a győri motorgyár úgynevezett „Bock”-szerelde keretében történik – teljes egészében kézi munkával, robotok nélkül, magasan képzett szakemberek által. A vállalat szakemberei több mint 1 000 m²-en, 21 munkaállomáson dolgoznak az öthengeres motor elkészítésén. A fő komponensek – például a hajtórúd és a plazmabevonatos forgattyúsház – szintén Győrben készülnek. A motorgyártás során a legmodernebb technológiák és könnyűszerkezetes megoldások biztosítják a kiemelkedő teljesítményt és hatékonyságot. Az alumínium forgattyúsház, a magnéziummal ötvözött alkatrészek és a plazmabevonatos hengerfalak hozzájárulnak ahhoz, hogy az öthengeres motor ne csak erős, hanem könnyű is legyen. A szakemberek végső minőség-ellenőrzéssel, például hideg- és melegtesztekkel ellenőrzik a hibátlan működést, mielőtt a motor Ingolstadtba kerül, ahol megtörténik az Audi RS 3 „házassága” – a hajtáslánc és a karosszéria egyesítése.

„Büszkék vagyunk arra, hogy az Audi Hungaria gyártja ezt a legendás motort, amely közel öt évtizede az Audi-technológia egyik legfontosabb pillére. Minden egyes motor egyedi darab, amely tükrözi munkatársaink páratlan szakértelmét és elkötelezettségét” – hangsúlyozta Peter Will, az Audi Hungaria motorgyártásért felelős igazgatósági tagja.