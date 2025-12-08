Megdöbbentő emlékeztető egy magyar autós kormányán, ő is köztünk jár - fotók

Ijesztő emlékeztetőt szúrtak ki egy parkoló autó kormányán: valakinek cédulára van szüksége ahhoz, hogy a kézifék behúzására vagy kiengedésére figyelmeztesse magát. Esetleg mindkettőre. Rögtön két színt is használt a cédulához az alkotó, a ragasztóval sem spórolt, szóval valószínűleg nagy szüksége van rá.

"Remélem, a napellenzőbe bele vannak írva a kanyarodási és előzési szabályok, és az is, hogy egyenrangú útkereszteződésben a balról érkező villamosnak is elsőbbséget kell adni" - írta a fotók készítője, hozzátéve, hogy az ilyen sofőrök miatt fél vezetni.

Kézifék! - fotókon a cédula: