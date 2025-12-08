Hírlevél
Döbbenetes produkció! Az új Kia PV5 Cargo tisztán elektromos haszonjármű több mint 22 órán keresztül haladt, és 693,3 kilométert tett meg egyetlen feltöltéssel!
A Kia több újdonsággal is jelentkezett az utóbbi időben, például a PV5 Cargo a Platform Beyond Vehicle (PBV) termékcsaládjának első modellje. A futurisztikus külsejű újdonsággal Guinness világrekordot állítottak fel, egészen pontosan az elektromos furgonok között teljes terheléssel egyetlen más modell sem tett meg ekkora távolságot.

A rekord miatt aligha lehet megkérdőjelezni az új Kia hatékonyságát Fotó: Kia
A rekord miatt aligha lehet megkérdőjelezni az új Kia hatékonyságát 
Fotó: Kia

A Kia Németországban érte el a rekordot

A rendkívüli tesztet nem zárt pályán, hanem a Frankfurt közelében lévő közutakon végezték el, valós forgalmi körülmények között. A hitelesség garantálása érdekében a járművet maximális, 665 kg-os terheléssel pakolták meg, majd a Kia modellje 22 órán keresztül és 693,3 kilométeren keresztül mozgásban volt, mielőtt az akkumulátor lemerült. Ez az eredmény azért különösen figyelemreméltó, mert a Kia PV5 hivatalos, WLTP-ciklus szerinti hatótávja mindössze 415 kilométer. Az elért hatótávolság a Kia szerint majdnem két teljes munkanapnyi üzemidőnek felel meg a tipikus szállítási és logisztikai feladatoknál. Érdekesség, hogy amíg az egyik sofőr egy gyári szakember Christopher Nigemeier, míg a másik George Barrow autós újságíró volt. 

 

