Kiég a szemünk: alighanem ez a világ legbénább tuningja!

Szép dolog az optikai tuning, pláne, ha szépen is van elkészítve. Nos, főhősünk mindent kimaxol, amit csak lehet az igazi sufnituning műfajában! Furatok a hátsó lökhárítón, kartonpapíros-purhabos formázás, orrfűrészes igazítás, sbt...

Nem hiszünk a saját szemünknek!

Az egész műveletsor annyira bizarr, hogy előre félünk a végeredménytől. És láss csodát, tuningmesterünk nem adja fel, hézagol, formáz, alapoz és fest - a cél a brutális megfélemlítés! Csak szólunk, hogy nem sikerült, ahogy néhány másik, elképesztő megoldás sem!