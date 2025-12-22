Durva koppintás Kínából!

A BAIC Kína hatodik legnagyobb autógyártója, termékkínálatában sokféle modell található. Azonban úgy tűnik, hogy a kínaiak a keményvonalas terepjárók mezőnyében is szerencsét próbálnak! Erre utal, hogy Kuangcsoui Autószalonon bemutatták az ELMT Max Concept nevű tanulmányautót, amely a szakértők szerint a Jeep Wrangler egyik legizgalmasabb alternatívája lehet. A felépítés a Jeepét másolja, ugyanis itt is levehető ajtókat és tetőpaneleket alkalmaznak, sőt a sárvédő kialakítása is az amerikai modellre emlékeztet. A belső tér kialakításakor a maximális variálhatóság volt a cél: a hátsó ülések teljesen síkba dönthetők, így akár egy kényelmes fekvőfelületet is ki lehet alakítani a természetben való éjszakázáshoz.

A kínai BAIC modellje fejlett 4x4-es hajtást használ

Fotó: BAIC

Kínai autó, amelynek a teljesítmény nem átlagos

A lemezek alatti technika kapcsán azonban nem lehet a legkisebb másolással sem vádolni a kínaiakat. A BAIC modelljében egy 1,5 literes benzinmotor és két villanymotor dolgozik, méghozzá a hírek szerint 400 lóerő feletti rendszerteljesítménnyel. Bár a típus egyelőre tanulmányautó státuszban van, nem lennénk meglepődve, ha hallanánk még felőle: hosszú távon kizárt, hogy a kínaiak ne akarnának egy szeletet maguknak a keményvonalas terepjárók piacából.