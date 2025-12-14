Hírlevél
Világhírű bokszoló válthatja az elnöki poszton Zelenszkijt

Kőbunkó autós húzta keresztbe a szuper megoldást

Nejlonzsákban ugrált a bokáig érő vízben álló autójához, majd jött a paraszt autós.
Ügyes volt a srác, hiszen a nejlonzsákban ugrálva eljutott az autójáig, ami a kiadós eső miatt bokáig érő vízben parkolt. Odajutott, kinyitotta az ajtót és elkezdte lehúzni magáról a zsákot.

Nagy tahóságot csinált

Mielőtt igazán örült volna a megoldás sikerének, jött egy másik autós, aki nem is lassított, így alaposan eláztatta őt! Szörnyű ezt látni, de tényleg vannak agyatlanok a forgalomban.

 

