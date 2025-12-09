Elképesztő eredmény született egy európai KRESZ-felmérésen – ezt önnek is látnia kell

Hírlevél
Majdnem mindenki fél a többi közlekedő meggondolatlanságától. De attól még nyugodtan megsértik a KRESZ-t.
KRESZVinci Autoroutes Alapítványautós hírszabálytalanság

Immár ötödik alkalommal végezte el a Vinci Autoroutes Alapítvány a közúti közlekedéssel kapcsolatos összeurópai felmérését, amelyből azt a tanulságot lehet levonni, hogy hiába szigorodnak mindenfelé a szabályok, emelkednek a büntetőpontok, a közlekedők továbbra se nagyon tisztelik a KRESZ-t. Több mint 12 000 ember – közülük mintegy 2400 francia állampolgár – megkérdezésével készült az aktuális kutatás, amely autósok, kerékpárosok, motorizált kétkerekűek és gyalogosok szempontjából vizsgálta a szabálysértéseket.

KRESZ tankönyvből származó ábra a városi közlekedésről.
Félnek a többi közlekedő kockázatos magatartásától, de közben ők se tartják be a KRESZ-t - erre jutott az európai felmérés
Fotó: Vinci Alapítvány

A KRESZ következő rendelkezéseit nem tartják be a közlekedők

Fotó: Vinci Alapítvány

Azért is meglepő az ilyen nagy fokú szabálytalanság minden résztvevő részéről, mert közben 

az összes válaszadó 95%-a jelezte, hogy fél a többi közlekedő kockázatos viselkedése miatt.

Közlekedési módtól függetlenül a szabályok betartása lehetne az első lépés a biztonságos és békés közösségi közlekedés irányában.

 

 

 

