Kémfilmbe illő dolgok történnek a magyar KRESZ-vizsgákon

Legalább harmincan próbáltak rejtett kamerák és mikrofonok használatával, külső segítséggel KRESZ-vizsgát tenni az idén a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) adatai szerint. Emellett voltak, akik dublőrt küldtek maguk helyett a teszt kitöltésére - írta a Közlekedésbiztonság.
A csalások megszüntetését is segítené a közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés, amit november 11-én nyújtottak be a parlamentnek. A javaslat ennek érdekében egy olyan új bekezdéssel egészítené ki a vizsgáztatásról szóló jogszabályt, amely
lehetővé tenné a mobileszközök zavarására, akadályozására szolgáló technikai, informatikai eszközök használatát.
21 rejtett kamerás vizsgacsaló ellen eljárás indult, és a vizsgaszabályzat értelmében legalább fél évre kitiltották őket, azaz nem jelentkezhetnek újra elméleti vizsgára. Ez azt is jelenti, hogy nem kezdhetik meg a vezetési gyakorlatukat sem. További közel tucatnyi esetben kirohantak a teremből és eltűntek azok a vizsgázók, akik feltehetőleg okkal tartottak a lelepleződéstől, azaz, hogy kiderül, külső segítséggel próbálták teljesíteni a vizsgakövetelményeket.
Ezek a KRESZ-vizsgás csalók trükkjei
A csalók egy része
gombnak látszó kamerákat erősít a ruházatára, és egy apró digitális eszközzel gyakorlatilag élőben közvetíti a vizsgáját.
Számos más megoldással is találkoztak már a vizsgáztatók, de azokról nem beszélnek, mert nem akarnak ötleteket adni senkinek a csaláshoz.
Mivel ezeknek a miniatűr eszközöknek nem túl nagy a hatósugaruk, a közelben kell figyelnie a rejtett kamera képét a segítőjüknek, akik szóban felelnek a vizsgázó helyett a kérdésekre. Ehhez olyan apró fülhallgatókat használnak, amiket szinte csak akkor lehet észrevenni a fülben, ha kifejezetten arra koncentrál valaki.
Aki a James Bond-technikával sem boldogul, 3-400 ezer forintért dublőrt fogadhat, aki levizsgázik helyette.
Idén négy dublőr bukott le. Volt olyan eset, amikor a vizsgabiztosoknak az tűnt fel, hogy a vezetési órákra jelentkező tanuló nem hasonlít arra, aki az elméleti vizsgán a tesztet kitöltötte.
Egy másik alkalommal az egyik tanuló hosszan beszélgetett a vizsgát felügyelő biztossal, a vezetési órára azonban „elfelejtette a magyar nyelvet”. Valójában persze soha nem tudott magyarul, mert dublőr tette le helyette az elméleti vizsgát. A dublőrös vizsgával próbálkozókat is kitiltották fél évre.
Folyamatosan képzik a vizsgáztatókat, hogy melyek azok az apró jelek, amelyek csalásra utalhatnak.
Gyanús lehet például az évszakhoz képest túl meleg, túl vaskos ruházat,
a természetellenesnek tetsző testtartás, vagy a furcsa, zavart viselkedés (mintha a vizsgázó fejben egészen máshol járna, és nem a kérdésekre fókuszálna).
De más is felkeltheti a KAV vizsgáztatóinak a gyanúját, például ha valaki a lakóhelyétől távol jelentkezik írásbeli vizsgára. A hatályos rendelkezés alapján ezt megteheti, de elméleti vizsgán ennek semmi értelme, mert mindenhol ugyanúgy zajlik: érintőképernyőn ki kell tölteni egy több ezer kérdésből véletlenszerűen összeállított tesztet. A rendőrség szorosan együttműködik a vizsgaközponttal és gyorsan reagál a vizsgacsalásokkal kapcsolatos bejelentésekre.