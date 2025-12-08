Kémfilmbe illő dolgok történnek a magyar KRESZ-vizsgákon

Legalább harmincan próbáltak rejtett kamerák és mikrofonok használatával, külső segítséggel KRESZ-vizsgát tenni az idén a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont (KAV) adatai szerint. Emellett voltak, akik dublőrt küldtek maguk helyett a teszt kitöltésére - írta a Közlekedésbiztonság.

Nem csak a járművek közlekedők, a gyalogosok számára is hoz újat a 2026 szeptember 1-jére ígért KRESZ

Fotó: Építési és Közlekedési Minisztérium

A csalások megszüntetését is segítené a közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztés, amit november 11-én nyújtottak be a parlamentnek. A javaslat ennek érdekében egy olyan új bekezdéssel egészítené ki a vizsgáztatásról szóló jogszabályt, amely

lehetővé tenné a mobileszközök zavarására, akadályozására szolgáló technikai, informatikai eszközök használatát.

21 rejtett kamerás vizsgacsaló ellen eljárás indult, és a vizsgaszabályzat értelmében legalább fél évre kitiltották őket, azaz nem jelentkezhetnek újra elméleti vizsgára. Ez azt is jelenti, hogy nem kezdhetik meg a vezetési gyakorlatukat sem. További közel tucatnyi esetben kirohantak a teremből és eltűntek azok a vizsgázók, akik feltehetőleg okkal tartottak a lelepleződéstől, azaz, hogy kiderül, külső segítséggel próbálták teljesíteni a vizsgakövetelményeket.

Ezek a KRESZ-vizsgás csalók trükkjei

A csalók egy része

gombnak látszó kamerákat erősít a ruházatára, és egy apró digitális eszközzel gyakorlatilag élőben közvetíti a vizsgáját.

Számos más megoldással is találkoztak már a vizsgáztatók, de azokról nem beszélnek, mert nem akarnak ötleteket adni senkinek a csaláshoz.

Mivel ezeknek a miniatűr eszközöknek nem túl nagy a hatósugaruk, a közelben kell figyelnie a rejtett kamera képét a segítőjüknek, akik szóban felelnek a vizsgázó helyett a kérdésekre. Ehhez olyan apró fülhallgatókat használnak, amiket szinte csak akkor lehet észrevenni a fülben, ha kifejezetten arra koncentrál valaki.

Aki a James Bond-technikával sem boldogul, 3-400 ezer forintért dublőrt fogadhat, aki levizsgázik helyette.

Idén négy dublőr bukott le. Volt olyan eset, amikor a vizsgabiztosoknak az tűnt fel, hogy a vezetési órákra jelentkező tanuló nem hasonlít arra, aki az elméleti vizsgán a tesztet kitöltötte.