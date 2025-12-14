Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
lada

Szebb, mint új korában ez az 50 éves Lada

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új autóként került a családba, majd nyomot hagytak rajta a generációk. Öt évvel ezelőtt indult a fél évszázados Lada 2101 felújítása.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ladaezerkecskelada 2101veteránautós hír

Családon belüli örökség Hubert Tamás Lada 2101-ese, amely kortársaihoz hasonlóan sok mindent megélt az elmúlt fél évszázad alatt. A kilencvenes években jött a diszkókorszak, nagy hangszórók kerültek a kárpitokba, majd jöttek a különféle kiegészítők, csak hogy aztán mindent szépen lassan visszaépítsen gyári állapotra. Azonban ez se volt elég, 2020-ban született meg a teljes körű felújítás gondolata.

A felújított Lada 2101 parkol egy erdei úton.
Öt év alatt újították fel a fél évszázados Lada 2101-est
Fotó: retrovasak.hu

Az utolsó csavarig szét lett szedve a Lada

Teljesen szétszedték az autót, minden fontos javítást elvégeztek rajta, és ahol csak lehet, új alkatrésszel történt meg az újjáépítés. Ennek eredménye a múzeumi szintű Ezerkecske, amelyet azért sokat használ is gazdája (persze csak száraz időben), hiszen nem kiállítási darabnak készült. A nagy munkáról és az autóról a KEMMA cikkjében olvashatnak bővebben.
 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!