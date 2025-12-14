Szebb, mint új korában ez az 50 éves Lada

Családon belüli örökség Hubert Tamás Lada 2101-ese, amely kortársaihoz hasonlóan sok mindent megélt az elmúlt fél évszázad alatt. A kilencvenes években jött a diszkókorszak, nagy hangszórók kerültek a kárpitokba, majd jöttek a különféle kiegészítők, csak hogy aztán mindent szépen lassan visszaépítsen gyári állapotra. Azonban ez se volt elég, 2020-ban született meg a teljes körű felújítás gondolata.

Öt év alatt újították fel a fél évszázados Lada 2101-est

Fotó: retrovasak.hu

Az utolsó csavarig szét lett szedve a Lada

Teljesen szétszedték az autót, minden fontos javítást elvégeztek rajta, és ahol csak lehet, új alkatrésszel történt meg az újjáépítés. Ennek eredménye a múzeumi szintű Ezerkecske, amelyet azért sokat használ is gazdája (persze csak száraz időben), hiszen nem kiállítási darabnak készült. A nagy munkáról és az autóról a KEMMA cikkjében olvashatnak bővebben.

