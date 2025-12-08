Biztonsági őrök vezették el a kirúgott sztártervezőt

Az, hogy az utóbbi évtizedben a Land Rover hihetetlenül népszerűvé vált sok piacon, annak is köszönhető volt, hogy nagyon eltalálták a vásárlók ízlését. Egészen pontosan Gerry McGovern nevéhez fűződik a márka modernkori formanyelve, ő tervezte többek között a rendkívül sikeres Range Rover Evoque, a Velar és az új Land Rover Defender modelleket.

A 69 éves tervező több mint egy évtizedet töltött el a Land Rover márkánál

Fotó: Land Rover

A Land Rover után a Jaguart is megreformálta volna

Pont ezért érte az autóiparban jártas szakembereket meglepetésként, amikor kiderült, a brit tervezőt leváltják a Jaguar Land Rovernél. Az Autocar India forrásai szerint a távozás nem volt békés: a tervezőt állítólag a biztonsági szolgálat emberei vezették ki az épületből. Az elbocsátás alig néhány nappal azután történt, hogy az anyavállalat, a Tata Motors kinevezte PB Balajit a JLR új vezérigazgatójává. Bár a JLR hivatalosan nem kommentálta az esetet, a hírforrások több lehetséges okot is említenek, például McGovern felügyelte a Jaguar elektromos márkává való radikális átalakítását. Az ennek keretében bemutatott első koncepció, a Type 00 rendkívül merész, de megosztó dizájnja sok vitát váltott ki a szakmában és a rajongók körében is.