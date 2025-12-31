Ezek voltak 2025 legdrágább autói

Töretlen a növekedés a nagy értékű veterán- és különleges autók piacán, 2025-ben először lépte át az árverésen értékesített autók összértéke a 2,5 milliárd dollárt – ez 822,3 milliárd Ft-ot. A másik trend miatt kellett a nyitó mondatban kiegészíteni a veterán autók kategóriáját, hiszen ma már egyre fiatalabb autókért fizetnek egyre több pénzt a szupergazdagok, amíg öt évvel ezelőtt még 1972 volt az átlagos gyártási éve az árverésen értékesített autóknak, ma ez már 1984 – különösen a nyolcvanas-kilencvenes évekből származó autóknál volt jelentős bővülés, de a legújabb típusok is felkerültek a legdrágább autók listájára.

53,9 millió dollárral egy 1954-es Mercedes-Benz versenyautó került a legdrágább autók listájának élére

Fotó: © Mercedes-Benz AG / RM Sotheby's

Közel 80 milliárdot csengettek ki a 10 legdrágább autóért az idén

A 2025-ben árverésen értékesített 10 legdrágább autó összértéke 241,4 millió dollár, azaz 79,4 milliárd Ft. A csúcstartó egy 1954-es Mercedes W196R versenyautó volt Stromlinienwagen karosszériával, amelyet az RM Sotheby’s árverési ház értékesített 53,9 millió dollárért. Második helyre került egy 1964-es Ferrari 250 LM, a dobogóra pedig egy új Ferrari fért még fel, a 2025-ös Daytona SP3 Tailor Made került fel. A világ legdrágább sorozatgyártású új autója, a Gordon Murray S1 LM csak a hatodik helyre volt jó a maga 20,6 millió dolláros árával, a jövő évi McLaren F1-es versenyautó ígérete épp csak bekerült a Top10-be.

2025 legdrágább árverésen értékesített autói



1954 Mercedes-Benz W196R Stromlinienwagen 53,9 millió dollár (17,7 milliárd Ft) 1964 Ferrari 250 LM 36,4 millió dollár (12 milliárd Ft) 2025 Ferrari Daytona SP3 Tailor Made 26 millió dollár (8,5 milliárd Ft) 1994 McLaren F1 25,3 millió dollár (8,3 milliárd Ft) 1961 Ferrari 250 GT SB California Spider Competizione 25,3 millió dollár (8,3 milliárd Ft) 2026 Gordon Murray S1 LM 20,6 millió dollár (6,8 milliárd Ft) 2001 Ferrari F2001 18,2 millió dollár (6 milliárd Ft) 1966 Ford GT40 13,2 millió dollár (4,3 milliárd Ft) 2026 McLaren MCL40A 11,5 millió dollár (3,8 milliárd Ft) 1993 Ferrari F40 LM 11 millió dollár (3,6 milliárd Ft)

Mit hoz 2026? Várhatóan további növekedést, az év elején rögtön egy csúcstartónak esélyes autóval. A világ legnagyobb autós árverésén, a Mecum által szervezett Kissimme aukción (Niki Lauda BMW M1-ese mellett) januárban próbálnak új gazdát találni az egyetlen, gyárilag fehér színű Ferrari 250 GTO-nak, amely megőrzött és nem felújított állapotú, a leütési ár a becslések szerint akár a 70 millió dollárt is elérheti.

