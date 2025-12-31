Ezek voltak 2025 legdrágább autói

Hírlevél
1 órája
Egyre több pénzt költenek egyre fiatalabb autókra a szupergazdagok. Az idei legdrágább autóért 53,9 millió dollárt fizettek.
ferrariveteránautós hírárverés

Töretlen a növekedés a nagy értékű veterán- és különleges autók piacán, 2025-ben először lépte át az árverésen értékesített autók összértéke a 2,5 milliárd dollárt – ez 822,3 milliárd Ft-ot. A másik trend miatt kellett a nyitó mondatban kiegészíteni a veterán autók kategóriáját, hiszen ma már egyre fiatalabb autókért fizetnek egyre több pénzt a szupergazdagok, amíg öt évvel ezelőtt még 1972 volt az átlagos gyártási éve az árverésen értékesített autóknak, ma ez már 1984 – különösen a nyolcvanas-kilencvenes évekből származó autóknál volt jelentős bővülés, de a legújabb típusok is felkerültek a legdrágább autók listájára.

2025 legdrágább autója lett ez az 1954-es Mercedes-Benz versenyautó.
53,9 millió dollárral egy 1954-es Mercedes-Benz versenyautó került a legdrágább autók listájának élére
Fotó: © Mercedes-Benz AG / RM Sotheby's

Közel 80 milliárdot csengettek ki a 10 legdrágább autóért az idén

A 2025-ben árverésen értékesített 10 legdrágább autó összértéke 241,4 millió dollár, azaz 79,4 milliárd Ft. A csúcstartó egy 1954-es Mercedes W196R versenyautó volt Stromlinienwagen karosszériával, amelyet az RM Sotheby’s árverési ház értékesített 53,9 millió dollárért. Második helyre került egy 1964-es Ferrari 250 LM, a dobogóra pedig egy új Ferrari fért még fel, a 2025-ös Daytona SP3 Tailor Made került fel. A világ legdrágább sorozatgyártású új autója, a Gordon Murray S1 LM csak a hatodik helyre volt jó a maga 20,6 millió dolláros árával, a jövő évi McLaren F1-es versenyautó ígérete épp csak bekerült a Top10-be.

2025 legdrágább árverésen értékesített autói
 

1954Mercedes-Benz W196R Stromlinienwagen53,9 millió dollár (17,7 milliárd Ft)
1964Ferrari 250 LM36,4 millió dollár (12 milliárd Ft)
2025Ferrari Daytona SP3 Tailor Made26 millió dollár (8,5 milliárd Ft)
1994McLaren F125,3 millió dollár (8,3 milliárd Ft)
1961Ferrari 250 GT SB California Spider Competizione25,3 millió dollár (8,3 milliárd Ft)
2026Gordon Murray S1 LM20,6 millió dollár (6,8 milliárd Ft)
2001Ferrari F200118,2 millió dollár (6 milliárd Ft)
1966Ford GT4013,2 millió dollár (4,3 milliárd Ft)
2026McLaren MCL40A11,5 millió dollár (3,8 milliárd Ft)
1993Ferrari F40 LM11 millió dollár (3,6 milliárd Ft)

Mit hoz 2026? Várhatóan további növekedést, az év elején rögtön egy csúcstartónak esélyes autóval. A világ legnagyobb autós árverésén, a Mecum által szervezett Kissimme aukción (Niki Lauda BMW M1-ese mellett) januárban próbálnak új gazdát találni az egyetlen, gyárilag fehér színű Ferrari 250 GTO-nak, amely megőrzött és nem felújított állapotú, a leütési ár a becslések szerint akár a 70 millió dollárt is elérheti.
 

 

 

