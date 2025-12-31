Ezek voltak 2025 legdrágább autói

Töretlen a növekedés a nagy értékű veterán- és különleges autók piacán, 2025-ben először lépte át az árverésen értékesített autók összértéke a 2,5 milliárd dollárt – ez 822,3 milliárd Ft-ot. A másik trend miatt kellett a nyitó mondatban kiegészíteni a veterán autók kategóriáját, hiszen ma már egyre fiatalabb autókért fizetnek egyre több pénzt a szupergazdagok, amíg öt évvel ezelőtt még 1972 volt az átlagos gyártási éve az árverésen értékesített autóknak, ma ez már 1984 – különösen a nyolcvanas-kilencvenes évekből származó autóknál volt jelentős bővülés, de a legújabb típusok is felkerültek a legdrágább autók listájára.
Közel 80 milliárdot csengettek ki a 10 legdrágább autóért az idén
A 2025-ben árverésen értékesített 10 legdrágább autó összértéke 241,4 millió dollár, azaz 79,4 milliárd Ft. A csúcstartó egy 1954-es Mercedes W196R versenyautó volt Stromlinienwagen karosszériával, amelyet az RM Sotheby’s árverési ház értékesített 53,9 millió dollárért. Második helyre került egy 1964-es Ferrari 250 LM, a dobogóra pedig egy új Ferrari fért még fel, a 2025-ös Daytona SP3 Tailor Made került fel. A világ legdrágább sorozatgyártású új autója, a Gordon Murray S1 LM csak a hatodik helyre volt jó a maga 20,6 millió dolláros árával, a jövő évi McLaren F1-es versenyautó ígérete épp csak bekerült a Top10-be.
2025 legdrágább árverésen értékesített autói
|1954
|Mercedes-Benz W196R Stromlinienwagen
|53,9 millió dollár (17,7 milliárd Ft)
|1964
|Ferrari 250 LM
|36,4 millió dollár (12 milliárd Ft)
|2025
|Ferrari Daytona SP3 Tailor Made
|26 millió dollár (8,5 milliárd Ft)
|1994
|McLaren F1
|25,3 millió dollár (8,3 milliárd Ft)
|1961
|Ferrari 250 GT SB California Spider Competizione
|25,3 millió dollár (8,3 milliárd Ft)
|2026
|Gordon Murray S1 LM
|20,6 millió dollár (6,8 milliárd Ft)
|2001
|Ferrari F2001
|18,2 millió dollár (6 milliárd Ft)
|1966
|Ford GT40
|13,2 millió dollár (4,3 milliárd Ft)
|2026
|McLaren MCL40A
|11,5 millió dollár (3,8 milliárd Ft)
|1993
|Ferrari F40 LM
|11 millió dollár (3,6 milliárd Ft)
Mit hoz 2026? Várhatóan további növekedést, az év elején rögtön egy csúcstartónak esélyes autóval. A világ legnagyobb autós árverésén, a Mecum által szervezett Kissimme aukción (Niki Lauda BMW M1-ese mellett) januárban próbálnak új gazdát találni az egyetlen, gyárilag fehér színű Ferrari 250 GTO-nak, amely megőrzött és nem felújított állapotú, a leütési ár a becslések szerint akár a 70 millió dollárt is elérheti.