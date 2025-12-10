Sokkoló! Felboríthatja a hazai piacot a legolcsóbb új autó!

A Volkswagen történetében a Golf és a Bogár mellett különösen fontos szerepet játszik a Polo, amely pontosan 50 éve a wolfsburgi márka egyik bástyája. A típusból az elmúlt fél évszázadban több mint 20 millió példányt értékesítettek, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag premierje óta az európai újautó-piac egyik legfontosabb szereplője. Az utóbbi két évtizedben a Polo azonban már nem tartozott a legolcsóbb kisautók közé, a VW ezzel a modellel jellemzően nem az árérzékeny vevőkörre hajtott - a Polo mindig egy ligával feljebb játszott, mint a Suzuki Swift vagy a Renault Clio. Ehhez képest most meglepőt húztak.

A legolcsóbb új autó a piacon jelenleg a VW Polo. A 80 lóerős modell átlagfogyasztása 5,4 l/100 km

Fotó: Volkswagen AG

Gondolta volna, hogy egy VW a legolcsóbb új autó itthon?

A magyarországi újautó-piacon sokáig a Dacia Sandero vezette a legolcsóbb típusok listáját (a román modellből már csak a SUV-os Stepway kivitel rendelhető), ám jelenleg a legolcsóbb új autó a Volkswagen Polo! A német kisautó bázisváltozata 5 980 000 forintot kóstál, ezért az összegért 1,0 literes, háromhengeres, 80 lóerős motort kap a vásárló. Ami a felszereltséget illeti, a manuális légkondicionáló mellett a hátsó parkolóradar és a digitális műszerfal is alapáras. Vajon ez a lépés egy új kezdet és a VW tényleg újra az olcsó autók piacán szeretne hódítani? Ha más modellnél is hasonlót lépnek, akkor a válasz alighanem egyértelmű lesz.