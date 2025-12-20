Először zárt be németországi gyárat a VW

December 16-án készült el az utolsó autó a Volkswagen drezdai gyárában, ami 2021 óta az ID almárka otthonaként és látogatóközpontként működött. A gazdasági helyzet változása miatt a VW számára fenntarthatatlan lett az alacsony kihasználtsággal működő létesítmény, amelynek a konszernen kívül lesz új élete: a Drezdai Műszaki Egyetem ide költözteti majd az MI, robotika és mikroelektronikai kutatásokkal foglalkozó tanszékét.

Fotó: Oliver Killig / Volkswagen AG

Nem volt gazdaságos a villanyautók gyártása a VW drezdai gyárában

Hamarosan megkezdik a gyártószerszámok leszerelését, amelyeket a konszern más létesítményeiben hasznosítanak újra, az itt dolgozó munkásoknak más állást ajánlanak fel a konszernen belül illetve elbocsátják őket. Az idén 88 éves Volkswagen életében ez az első alkalom, hogy bezárja egy német üzemét, de nem az utolsó: a szakszervezetekkel kötött megállapodás értelmében az évtized még két másik németországi gyárát is felszámolja a konszern. A drezdai üveggyár 2002-ben kezdte meg a működését, egészen 2016-ig gyártották itt a Volkswagen Phaeton luxuslimuzint, illetve amikor a Bentley kapacitásproblémákkal küzdött a testvérmodell Continental és Bentayga is készült kis számban. Ezt követően a Volkswagen e-Golfot készítették itt, majd az ID almárka otthona lett a csupa üveg létesítmény.

