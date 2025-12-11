Nem fogja elhinni, hány kilométert futott ez az autó!

Egy átlagos autós évente 10-15 ezer kilométert tesz meg járművével, ehhez képest itt ez a Lexus, amely februárban lesz ötéves és jelenleg 760 ezer kilométernél jár. Ez kerekítve évi 152 ezer, havi 14 ezer és napi 450 km futásteljesítménynek felel meg, de másképp megfogalmaz ez olyan, mintha a Lexus minden egyes nap oda-vissza megtette volna a Budapest és Debrecen közötti távolságot.

Pont öt éve gördült le a szerelősorról a szürke Lexus ES 300h

Fotó: Smartermedia

Maratonfutó Lexus

De hogy jön össze ennyi kilométer? A higanyszürke ES 300h limuzin VIP ügyfelek szállítására használják éjjel-nappal. A kocsi váltott sofőrökkel dolgozik, és a Lengyelország északi-nyugati vidékén lévő Szczecin városából szállítja az utasokat német repterekre, elsősorban Berlinbe. Mivel a nagy Lexus teljesen üzembiztos és a kötelező karbantartásokon kívül alig kellett rá költeni, nem tervezik a lecserélését: a tulajdonosok szeretnék látni, amikor a számláló átfordul egymillió kilométerre. Ekkor a Lexus lengyel vezérképviseletének adják majd el az autót, akik a székházuk előtt fogják azt kiállítani. A Lexus ES új nemzedéke nemrég mutatkozott be, érdekessége pedig az, hogy a jól megszokott hibrid verziók mellett tisztán elektromos változatot is készítettek belőle. Időközben pedig a japán márka új területeken is szerencsét próbál.